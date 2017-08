Nu banker Regstrups Grønne Hjerte

Se billedserie Mange mennesker deltog i indvielsen af Grønne Hjerte i Regstrup søndag eftermiddag. Foto: Morten D. Christensen

Holbæk - 13. august 2017 kl. 16:55 Af Morten D. Christensen

I omegnen af 150 mennesker var søndag eftermiddag med til at råbe et firefoldigt hurra og længe leve, da Regstrup kunne indvie byens nye samlingssted.

Grønne Hjerte hedder stedet, der med sin placering ud til Hovedgaden ligge midt i Regstrup i umiddelbar nærhed af spejderhytten.

Det er da også Holbæk- og RegstrupSpejderne under Danske Baptisters Spejderkorps, der har ført an i arbejdet med at skabe Grønne Hjerte, og i særdeleshed den lokale gruppeformand i Regstrup, Jimmy Singerholm.

Men Grønne Hjerte, der med sine små bålpladser og aktivitetspæle til blandt andet klatring, er ikke kun tænkt som et rekreativt område for spejderne. Det er meningen, at alle borgere i Regstrup skal kunne benytte område, for eksempel til fælles grillaftener.

Eller daginstitutioner kan lave en lille udflugt dertil.

- Regstrup er blevet en soveby, men her kan vi have et samlingspunkt, hvor familier kan møde hinanden og skabe venskaber mellem både børn og voksne, løde budskabet fra Jimmy Singerholm i hans indvielsestale søndag.

Blandt gæsterne ved indvielsen var da også både spejdere og helt almindelige regstruppere.

Planerne for Grønne Hjerte begyndte for to og et halvt år siden, men det er vokset større med tiden. Faktisk er Grønne Hjerte nu ét af fire grundpiller i det projekt, der går under navnet »Oasen gennemstrømmer byen«.

Foruden Grønne Hjerte er der også lavet en shelterplads, ligesom der er adgang til en 1700 kvadratmeter stor skov - Tusindemeterskoven kalder de den - og endelig er der den eksiterende spejderhytte.

Der er rejst over en million kroner fra en række fonde og sponsorer, ligesom Holbæk Kommune har bidraget. Der er samtidig lagt 1600 frivillige arbejdstimer i projektet.

