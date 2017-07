Nicklas er blevet et helt menneske

Derfor startede han på Børneskolen på Filadelfia, som er en specialskole i Dianalund. Her fik han den ro og støtte, han havde brug for, og det har nu resulteret i, at nu 16-årige Nicklas fra Regstrup netop har afsluttet sin 9.klasse på skolen med blandt andet et 10-tal i Engelsk og et helt gennemsnitligt gennemsnit - og dét er noget særligt, når man er udfordret af diagnoser.

- Det bedste har været, at han kom til et sted, hvor man så barnets muligheder for at udvikle sig - i stedet for at se et irriterende barn.