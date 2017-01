Se billedserie Netværket Sunde Unge Sind vil gennem større kendskab til de eksisterende tilbud til sårbare unge sikre, at så mange unge som muligt får den rette hjælp. Foto: Peter Andersen

Netværk hjælper sårbare unge

Holbæk - 09. januar 2017 kl. 20:46 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Angst, stress, depression, sorg, psykoser, autisme og andre udfordringer kan betyde, at unge dropper ud af deres uddannelse og sætter livet på pause. Alt for ofte får disse sårbare unge ikke den hjælp, de har brug for, fordi det kan være uoverskueligt at finde det rette tilbud.

Et nyt netværk i kaldet Sunde Unge Sind (SUS) vil forhindre, at unge bliver kastet rundt mellem forskellige tilbud og risikerer at blive tabt undervejs.

Netværket er et samarbejde mellem Holbæk, Odsherred og Kalundborg Kommuner og består af forskellige tilbud til sårbare unge. Målet er, at de forskellige aktører på ungeområdet lærer hinanden så godt at kende, at de ved præcis, hvor de skal sende unge hen, som har brug for hjælp. Det fortæller Pia Pipenbring Hedegaard, som er projektkoordinator og psykolog.

- Der er rigtig mange tilbud til unge i Nordvestsjælland, men de kendte ikke rigtig hinanden, så det var lidt en tilfældighed, om man som ung landede det sted, man havde mest brug for, i første omgang. Og om det sted, man landede, kendte de andre tilbud godt nok til at vide, at det var hos naboen, man skulle have hjælp, siger hun.

I netværket deltager blandt andre psykologer, terapeuter, konsulenter, sygeplejersker, folkeskolelærere og undervisere på ungdomsuddannelser. Ditte Rønning Sigaard, som er psykoterapeut i Tuba i Holbæk, mærker allerede en forskel fra netværkets start i sommer. Tuba tilbyder terapi og rådgivning til unge som er børn af alkoholmisbrugere, men møder også unge med mange andre udfordringer.

- Det er super vigtigt, at man har et netværk. Når jeg eksempelvis sidder med en ung, som er ensom, så er det rigtig rart at vide, hvor der er nogen, som ensomme unge kan gå hen til, siger Ditte Rønning Sigaard.

19-årige Zabrina Pedersen fra Kalundborg nikker genkendende til, at det kan være svært at bede om hjælp og at vide, hvor man skal gå hen. I år 2015 fik hun konstateret PNES, som gav hende noget, der minder om epileptiske anfald, der skyldtes angst og stress.

- Jeg havde meget i hovedet og for mange problemer. Jeg fik ikke nogen hjælp til at få det bearbejdet, så det har simpelthen hobet sig op. Man kan sige, at PNES er kroppen, der siger fra, fortæller hun.

Hun blev indlagt og måtte droppe ud af sin uddannelse. Efter at have taget det samme kursusforløb to gange er hun nu klar til at starte på en ny uddannelse.