Net-motorvej til næsboere

Hakkende streaming og meget for langsom netforbindelse er fortid, hvis fastboende og sommerhusejere i Kisserup og Kisserup Strand vælger at tage en ny it-motorvej. YouSee har ført fibernettet ud til det nordlige Tuse Næs.

Det har længe været et ønske fra beboere i området. I første omgang tog Jens Møller, formand for grundejerforeningen Kisserupvang, kontakt til Fibia for at få fiberforbindelse helt ind i husene. Men her var kravet 110 bindende tilmeldte, før der blev gravet fibernet ned.