Der er ikke penge til husleje, så Svinninge Modeljernbane bliver nu pakket i kasser og gemt væk i en container. Fotoet med formand Allan Risgård Jensen (tv) og Jørgen Knudsen er taget ved en tidligere lejlighed.Foto: Mik Foto: Mik

Nej til støtte: Modeljernbane pakkes ned i container

Holbæk - 01. februar 2017 kl. 09:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Medlemmerne af Svinninge Modeljernbane er gået i gang med at pakke deres 160 kvadratmeter store modeljernbane sammen og putte den i en container.

Det sker som en konsekvens af, at Udvalget for Kultur, fritid og fællesskab i sidste uge besluttede, at man ikke længere vil støtte klubben økonomisk.

Modeljernbaneklubben har i den sidste tid holdt til på Lammefjordsvej 3 i Svinninge.

Men der har været tale om lejede lokaler, og med det bortfaldne tilskud fra Holbæk Kommune har klubben ikke længere råd til at blive boende.

- Vi har ikke penge til huslejen, fortæller Allan Risgård Jensen, der er formand for Svinninge Modeljernbane.

Tilskuddet til modeljernbanen faldt egentlig bort i 2015, men sidste år besluttede kommunen at give 50.000 kroner til et pilotprojekt, hvor modeljernbaneklubben fik penge mod til gengæld at tilbyde undervisning og forskellige aktiviteter til blandt andet elever på Katrinedalskolen i Svinninge.

Men der kom ikke rigtig gang i nogle af aktiviteterne, og derfor valgte et flertal i Udvalget for Kultur, fritid og fællesskab bestående af Emrah Tuncer (R), Solvej Pedersen (R) og Steen Klink Pedersen (DF) at sige nej til at forlænge ordningen.

- Jeg anderkender den indsats, som modeljernbanen har gjort, men jeg tror ikke på, at det er muligt at gennemføre den foreslåede formidling, forklarer udvalgsformand Emrah Tuncer.