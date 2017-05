Vækstudvalget har bevilget 50.000 kroner, der blandt andet skal gå til bedre forhold for stadeholderne ved markedsdagene i Jyderup. En del af beløbet skal bruges til et multifunktionelt møbel foran biblioteket i Jyderup.

Nej til ensretning af Ahlgade

Holbæk - 19. maj 2017 kl. 09:37 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Et forslag om ensrettet trafik på Holbæks hovedgade, Ahlgade, i de tre sommermåneder bliver ikke til noget. Vækstudvalget mener ikke, at Holbæk Kommunes økonomi tillader, at forsøget til 300.000 kroner gennemføres nu, skriver dagbladet Nordvestnyt fredag.

I de sparsomme midler, der er tilbage i Vækstudvalgets budget i år, fandt udvalget derimod 50.000 kroner til to mindre projekter, der skal styrke handels- og bylivet i Jyderup.

Ifølge et oplæg om ensretningen af Ahlgade skulle der være tale om et forsøg i juni, juli og august i år. Der har været to forslag til udstrækningen - enten fra Havnegade til Blegstræde eller hele vejen fra Havnegade til Smedelundsgade. Tanken var, at den nordlige kørebane og parkeringsareal skulle inddrages til kulturelle aktiviteter, udeservering og andet. Det er anslået til at ville koste 300.000 kroner, blandt andet til skiltning samt indkøb, opsætning af drift af plantekummer og lignende.

- Udvalget har 330.000 kroner tilbage i år, efter at de fleste midler er taget fra os. Og som den økonomiske situation er nu, fandt vi det bedst ikke at bruge 300.000 kroner på det, siger Kurt Næsted, ligesom de øvrige udvalgsmedlemmer ikke fandt tiden inde til forsøget.

Han håber, at det nye byråd vil kigge på forslaget til næste sommer.

I Jyderup handler det ene projekt om at få fremstillet et multifunktionelt møbel, der skal placeres på pladsen foran biblioteket i Skarrid­sø­gade.Det skal være en trækonstruktion, som indbyder til leg, bevægelse og læring. Den kunne indeholde beplantning, blomsterkasser eller insekt-hotel, samtidig med at det er et siddemøbel.

Det andet projekt i Jyderup handler netop om torvedagene i bymidten. Ideen er at gøre markedstorvet mere tilgængeligt for stadeholderne ved at etablere faste stader/pavilloner.