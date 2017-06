Skoleledelsen på Katrinedalskolen har søgt om dispensation til at oprette to 7. klasser på skolen i Svinninge efter sommerferien. Et enigt Læring og trivsels-udvalg har netop sagt nej. Foto: Christina Quist

Nej til 30 elever i folkeskolen

Holbæk - 07. juni 2017 kl. 11:57 Af Christina Quist Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Katrinedalskolen har fået et nej til efter sommerferien i år at lave to 7. klasser med 30 elever i hver på skolen i Svinninge.

Skolens ledelse havde ellers søgt om dispensation til at lægge de nuværende tre 6. klasser på skolerne i henholdsvis Gislinge og Svinninge sammen til to fra næste skoleår. Men udvalget Læring og trivsel valgte altså at vende tomlen nedad til ansøgningen.

Det er ingen hemmelighed, at folkeskolerne i Holbæk Kommune er økonomisk presset. Og det var også på grund af en trængt økonomi, at skoleleden havde søgt om dispensation fra folkeskolelovens bestemmelser, som siger, at elevtallet i grundskolens klasser normalt ikke ved skoleårets begyndelse må overstige 28.

På Katrinedalskolen er skoleleder Ib Krogh både glad og bekymret over, at udvalget har nej til ansøgningen.

- På sin vis er jeg glad for det, fordi de godt kan se, hvornår man går for langt i forhold til at lave en god skole, siger Ib Krogh og fortsætter:

- Omvendt bliver jeg bare udfordret økonomisk på det. I et budgetår, hvor man i forvejen skal gøre alt, hvad man kan for at holde budgetterne, og hvor skolerne generelt er udfordret på alle parametre, så gør det situationen vanskelig, forklarer Ib Krogh, som på nuværende tidspunkt ikke kan se, hvor han i stedet skal finde pengene.

Mens udvalget altså har sagt nej til, at der må være 30 elever i 7. klasserne i Svinninge efter ferien, har et flertal uden om Solvej Pedersen (R) og Karen Clausen (EL) til gengæld nikket ja til at give en dispensation til en børnehaveklasse med op til 30 elever i skoleåret 2017-18 på afdeling Svinninge.

