Nægtede flere besparelser: Oversygeplejerske fyret

Holbæk - 30. juni 2017 kl. 13:25 Af Tomas Revsbech

En ledende oversygeplejerske på landets største medicinske afdeling på Holbæk Sygehus er blevet sendt hjem.

Sygehusledelsen bekræfter, at oversygeplejersken er sendt hjem, men ønsker ellers ikke at udtale sig om sagen, da fratrædelsen sker efter gensidig aftale.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt.

Det forlyder, blandt andet i et læserbrev i dagens avis, at fratrædelsen bunder i, at oversygeplejersken ikke har villet finde besparelser på et budget, hvor sygehusene generelt har siddet stramt de senere år. Desuden skulle hun angiveligt have brugt penge på eksterne vikarer, selv om sygehusledelsen for nylig bad alle afdelinger holde igen med netop brugen af eksterne vikarer.

Sygehusdirektør Torben Dencker Rasmussen ønsker ikke at kommentere årsagen til, at oversygeplejersken er fratrådt.

- Jeg kan kun bekræfte, at oversygeplejersken er fratrådt. Når fratrædelsen sker efter en gensidig aftale kan jeg ikke kommentere sagen, siger han.

Overbelægning på sygehuset hen over vinteren har gjort, at de enkelte afdelinger har måttet gøre brug af mange eksterne vikarer. Det har gjort indhug i økonomien, og derfor har sygehusledelsen bedt de enkelte afdelinger om at holde igen med at indkalde eksterne vikarer, når der er sygdom eller mandefald af andre årsager blandt personalet.

På medicinsk afdeling, hvor den ledende oversygeplejerske var leder, har ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen bedt om, at man reducerer brugen af vikarer »mest muligt«. Det har ifølge sygeplejerskernes fællestillidsrepræsentant Annette Møller betydet, at personalet ved sygdom flere gange har måttet overgå til såkaldt »rød sygepleje«.

- Så gør man kun det, der er livsnødvendigt. Al anden pleje, såsom personlig hygiejne, er der ikke tid til. Det betyder, at vi eksempelvis kun vasker patienter med kateter nødtørftigt eller undlader at børste tænder på en patient, som ellers har brug for hjælp, siger hun til Nordvestnyt.

Et billede, Henrik Ancher Sørensen dog ikke kan genkende.

- Jeg har i hvert fald ikke hørt, at vi har været i sådan en situation, siger Henrik Ancher Sørensen.

Medicinsk afdeling på Holbæk Sygehus er modtageafdeling for akutte medicinske patienter i Holbæk, Odsherred, Kalundborg, Lejre, Roskilde og den nordlige del af Sorø.