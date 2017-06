Se billedserie Fra sin baghave har Bjarne Ipsen, Smedevej 6, udsyn til fabriksbygningen, der nu er 6,5 meter. Den nye ejer har søgt Holbæk Kommune om at kunne opføre en tilbygning på 14,5 meter samt en silo på 30 meter. Foto: Per Buurgaard Christensen

Naboer til betonfabrik stiller spørgsmål

Holbæk - 08. juni 2017 kl. 23:23 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Hovedparten af de nærmeste naboer til den kommende betonelementfabrik på Nordgårde 1 A i Svinninge er ikke glade for udsigten til den nye produktion på stedet. Torsdag aften var der inviteret til beboermøde hos Mai Jansen og Bjarne Ipsen på Smedevej 12, som er nogle af dem, der blandt andet får en noget højere bygning i baghaven.

En snes beboere var mødt frem, og konklusionen på mødet blev, at de vil formulere en række spørgsmål. De vil blive sendt til politikerne i Holbæk Byråd forud for et borgermøde i Svinninge Hallens cafeteria torsdag den 22. juni klokken 17.

Stemningen på mødet var, at det næppe vil være muligt at stoppe etableringen af Svinninge Beton Industri A/S, som er et nyt datterselskab i det jyske Industri Beton Holding.

Men de nærmeste naboer vil forsøge at sikre, at der bliver tålelige forhold for dem fremover. For nogle var kvartsstøv den største bekymring. Også støj og vibrationer fra produktionen blev der stillet spørgsmålstegn ved.

Hvorfor skal en silo være 30 meter høj, og hvordan bliver det med natparkering for lastbiler, og kommer der tre eller 20 lastbiler om dagen? lød andre spørgsmål.

Der blev også stillet spørgsmål ved, hvordan der kan gives dispensation til at bygge i op til 14,5 meter, når den gældende lokalplan har en begrænsning på 8,5 meter. I den forbindelse blev der også efterlyst beregninger på skyggevirkningen for naboerne.

Der er fra Holbæk Kommunes side lagt op til, at vejen Nordgårde skal spærres for anden trafik end til fabrikken. I stedet skal den nærliggende Smedevej, der nu ender blindt, forlænges, så trafikken til de øvrige adresser på Nordgårde kan ske via Smedevej. Og hvordan vil man sikre børns skolevej på Hovedgaden i Svinninge, når der kommer mere tung trafik?

En gruppe fire formulerer de endelige spørgsmål til politikerne. Det er Thomas Romny og Mike Larsen, begge Nordgårde, samt Nicholai Nielsen og Mai Jansen, begge Smedevej.

Blandt deltagerne var der også enkelte, der ikke frygter den kommende betonfabrik.

- Er det ikke kun godt med arbejdspladser, og der har altid været noget derovre. Alle os selvstændige vil gerne have nogle arbejdspladser herud. I maler fanden på væggen, før der er sket noget, sagde Henrik Jensen, der har vognmandsforretning på Smedevej 6 og dermed er en af de nærmeste naboer.

Frank Daugaard, der bor længere væk på Nordgårdsvej, var af samme opfattelse.

