Naboer i protest mod høj boligblok

Holbæk - 31. maj 2017 kl. 11:30

Naboerne til Nettogrunden på hjørnet af Valdemar Sejrsvej og Gl. Ringstedvej i Holbæk er langt fra begejstrede for udsigten til at få en boligblok i fire etager tæt på deres baghaver, skriver dagbladet Nordvestnyt.

- Med boliger i fire etager bliver vi lukket fuldstændig inde. Vi vil blive totalt overbegloet, fordi der fra de nye boliger vil være fuldstændig frit udsyn ned i vores haver, og vi må opgive alt privatliv, siger Jeanett Westergaard, Marievej 6.

Hun har arbejdet med sagen i bestyrelsen i grundejerforeningen Lyset, der samler de 25 dobbelthuse på Marievej, og det er foreningens holdning, at der ikke bør tillades byggeri op til 14 meter.

- Det er fint nok, at man vil bygge noget på Netto­grunden, og 8,5 meter ville være o.k. Men vi protesterer kraftigt mod, at man ændrer kommuneplanen, så det kan blive 14 meter, siger Jeanett Westergaard.

Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede tirsdag til økonomiudvalget og byrådet, at et kommuneplantillæg, der giver mulighed for at bygge i op til 14 meter (fire etager) mod Valdemar Sejrsvej, vedtages endeligt. Tidligere var grænsen 8,5 meter, svarende til halvanden etage. Tillægget har været i høring samtidig med lokalplanforslaget, der tillader Netto at flytte butikken over på den anden side af Gl. Ringstedvej, til Spånnebæk 1.

Der er kommet 16 indsigelser fra især beboerne i dobbelthusene på Marievej, og enkelte fra Henrik Thottsvej, mod, at kommuneplantillægget vil tillade højere byggeri.

Desuden indstillede udvalget tirsdag at sætte gang i arbejdet med en specifik lokalplan for boligbyggeriet på Nettogrunden. Bocon Projekt ApS, Sønderborg, har søgt om at kunne opføre en boligblok i fire etager langs Valdemar Sejrs­vej og en blok i to etager langs Gl. Ringstedvej.

Vedrørende ændringen i kommuneplanen siger klima- og miljøudvalgsformand John Harpøth (DF), at det giver god mening, fordi der er en overordnet plan om at bygge tæt i byerne. Angående de indkigsgener, som beboerne på Marievej taler om, siger John Harpøth, at det må man se på, når lokalplanen skal vedtages.

- Hvis der er saglige argumenter, kan vi påvirkes. Det er der et helt klart eksempel på i forhold til lokalplanen for nye boliger på Ny Tåstrupvej i Holbæk, siger John Harpøth.

Han henviser til, at der er sket radikale ændringer i planen i forhold til den plan, der oprindelig blev fremlagt og den plan, som udvalget i går indstillede vedtaget.