Se billedserie Benny Ahrensberg, Stenhusvej 18B, står foran det areal ved Stenhus Kostskole, hvor der er gjort klar til at opføre 30 midlertidige boliger, tilsyneladende i sikker forventning om, at dispensationen bliver givet af Holbæk Byråd. Foto: Kaj Ove Jensen

Naboer føler sig magtesløse

Holbæk - 15. juli 2017 kl. 08:13 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter planen skal der på en grund ved Stenhus Kostskole i Holbæk opføres 30 midlertidige boliger til unge i alderen 16-22 år fra flere europæiske lande.

De skal gå på det nye badmintoncenter med navnet Centre of Excellence, som Badminton Europe i samarbejde med Holbæk SportsBy og Stenhus Gymnasium etablerer. Hjemstedet skal være Stenhus, indtil Holbæk SportsBy står klar ved årsskiftet 2018/2019, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Der er allerede gravet ud på det areal ved Stenhus Kostskole, hvor de midlertidige boliger tænkes placeret. Der mangler bare lige en nødvendig dispensation fra lokalplanen, og den sag kan Holbæk Byråd tidligst give den 16. august. Og derefter skal der gives en byggetilladelse.

- Vi har en fornemmelse af, at det allerede er vedtaget, så hvorfor bruge tid på en nabohøring? Vi føler os magtesløse, siger Benny Ahrensberg, Stenhusvej 18 B i Holbæk.

Han og andre naboer er utilfredse med, at der er udsigt til øget trafik på den smalle stikvej, som fører forbi deres ejendomme, og som de i årevis har forsøgt at få standset.

- Vi har ikke noget imod byggeriet. Men når aktiviteterne øges, skal infrastrukturen også følge med, og det gør den ikke, siger Benny Ahrensberg, der mener, at Stenhus Kostskole burde anlægge en adgangsvej fra Stenhusvej og ind til området et andet sted.

Det har ikke været muligt at træffe skoleleder på Stenhus Kostskole, Knud Erik Schack Madsen, for en kommentar.

Hos Holbæk Kommune afvises det, at der skulle være givet en forhåndstilkendegivelse eller lignende om, at Stenhus Kostskole kan regne med at få dispensationen.

- Der er ikke givet nogen forhåndstilkendegivelse i sagen. Men man må godt grave på sin egen grund, og vi har været ude at se, hvad der er foretaget. Og dét, der er gjort, kræver ikke en særlig tilladelse, siger Erik Kjærgaard, koncerndirektør i Holbæk Kommune.

I den tidligere planlov var der ikke mulighed for at dispensere fra en lokalplans anvendelsesbestemmelse, men den åbner den nye planlov op for.

Klima- og miljøudvalgesformand John Harpøth (DF) har besøgt Stenhusvej.

- Jeg synes, man skulle få lavet en klokkeklar aftale med naboerne, ellers bliver balladen bare ved. Det kunne være ved at åbne op for vejen ind til den gamle rektorbolig. Jeg mener, at de trafikale forhold skal løses i samme åndedrag som den her sag omkring dispensationen til boligerne, siger John Harpøth.