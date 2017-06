Der ligger parcelhuse på blandt andet Smedevej (i baggrunden) tæt ved Uponors nuværende ejendom, hvor Svinninge Beton Industri A/S snart etablerer en ny fabrik.

Send til din ven. X Artiklen: Nabo-protester mod ny betonfabrik Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Nabo-protester mod ny betonfabrik

Holbæk - 02. juni 2017 kl. 12:35 Af Kaj Ove Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er ikke alle, der er glade for, at Svinninge Beton Industri A/S etablerer sig på Nordgårde 1 A i Svinninge. Der er således indkaldt til et beboermøde hos Bjarne Ipsen, Smedevej 12, på torsdag den 8. juni klokken 19.

Læs også: 50 arbejdspladser på ny betonfabrik

- Der er tilladelse til let industri på Nordgårde. Jeg mener ikke, man kan kalde en betonfabrik for let industri, siger Bjarne Ipsen.

Han peger på, at der i området også er en lokalplan, der tillader boligparceller samt mindre erhvervsvirksomheder.

- Vi er bange for, at vi ikke bliver hørt, for alt er vel vedtaget inden, mener Bjarne Ipsen.

Han peger også på, at den nuværende lokalplan tillader byggeri i 8,5 meters højde, men fabrikken ønsker at bygge i 13 meter.

Der er også lagt op til en ændret vejføring i forbindelse med udvidelsen af fabrikken. Den eksisterende vej Nordgårde, der er en sidevej til Nordgårdsvej, vil ifølge oplægget blive lukket for anden trafik end til fabrikken.

I stedet skal der etableres en ny adgangsvej til ejendommene nord for Nordgårde 1 A. Tilkørslen skal ske via Smedevej, der ligger lidt vest for Nordgårde.

- De vil åbne Smedevej, blandt andet for trafik til maskinstationen. Det har de ikke meldt noget ud om i skrivelsen til os for otte dage siden, siger Bjarne Ipsen.

Han mener, at cirka 15 husstande er direkte berørt af de planlagte ændringer.

- Men der vil også komme en masse tung trafik gennem Hovedgaden, der ikke er for god i forvejen. Hvad med sikkerheden for skolebørnene? spørger Bjarne Ipsen, der konstaterer, at kommunen jo ikke har penge til at forbedre sikkerheden.

Grunden på Nordgårde 1 A er ikke nok til den kommende produktion hos Svinninge Beton Industri. Derfor skal erhvervsområdet udvides mod nordøst. Her vil dele af de grønne arealer blive inddraget til formålet, så der senere kan bygges nyt. Holbæk Kommunes klima- og miljøudvalg indstillede på sit møde tirsdag - hvor firmanavnet stadig var fortroligt - at der sættes gang i arbejdet med en ny lokalplan og et kommuneplantillæg for at muliggøre de ønskede ændringer.