Mulig narkobilist faldt i søvn i bil

Anmelderen bemærkede, at den mandlige fører af bilen gik usikkert ind i supermarkedet. Og da føreren kort efter kom retur til bilen, nåede han at falde i søvn inden politiets ankomst.

Politiet fik vækket en 20-årig mand fra Søborg, som var påvirket, formentlig af euforiserende stoffer. Han blev anholdt og sigtet for at køre bilen til parkeringspladsen i narkotikapåvirket tilstand og uden at have førerret til at føre personbilen.