Motorcyklist anholdt efter jagt

Holbæk - 24. juni 2017

En 30-årig mandlig motorcyklist fra Snertinge blev klokken 04.27 natten mellem fredag og lørdag anholdt på Gl. Ringstedvej/Peder Billesvej i Holbæk.

Politiet bemærkede først motorcyklisten, der kørte på en stjålet motorcykel, da han kørte ad Valdemar Sejrsvej mod sydk. Da politiet forsøgte at få manden til at stoppe, satte han i stedet farten markant op og forsøgte at køre fra patruljen, oplyser Midt- og Vestsjællands Politi.

Under flugten kørte den 30-årige over for rødt lys fire gange på Valdemar Sejrsvej og Omfartsvejen, ligesom han kørte mod færdselsretningen på rute 21 og på Stenhusvej.

Politiet fortæller, at jagten til sidst endte i et færdselsuheld ved lav hastighed på Gl. Ringstedvej/Peder Billesvej, hvor en patruljevogn ville spærre vejen for motorcyklisten.

Den 30-årig mand fra Snertinge havde ikke kørekort til motorcykel, og ved en visitation af ham fandt politiet cirka 15 gram amfetamin.

Ifølge Midt- og Vestsjællands Politi blev den anholdte motorcyklist sigtet og afhørt om de mange overtrædelser. Han fik desuden udtaget en blodprøve til nærmere undersøgelse for euforiserende stoffer.