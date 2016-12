Se billedserie Fremtidsudsigterne er uklare for Claus »Moffe« Nielsen. Han risikerer flere års fængsel, men livet står ikke på pause af den grund, siger han. Foto: Peter Andersen

Moffe: Rigtig beslutning. Forkert metode.

Holbæk - 28. december 2016 kl. 17:04 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Claus »Moffe« Nielsens bevidste og åbenlyse overtrædelse af lovgivningen om cannabis har fået konsekvenser for begge hans voksne døtre på 19 og 20 år.

De blev nemlig også sigtet, da Midt- og Vestsjællands Politi mandag den 3. oktober i år slog til mod Claus Nielsens fremstilling af cannabisprodukter og salg af samme via hjemmesiden moffes.com.

Men Claus Nielsen siger selv, at han er skyld i, at familien er blevet inddraget i sagen. Og det har været det værste ved, at politiet - som han hele tiden har ønsket det - har indledt en efterforskning, siger han til dagbladet Nordvestnyt onsdag.

- Jeg besluttede på min families vegne, at det ikke var forkert at fremstille cannabisolie, når det handlede om at hjælpe andre mennesker. Det var den rigtige beslutning, men jeg har gjort det på en forkert måde. Min familie skulle aldrig have været involveret i det. Det har jeg undskyldt over for dem, men især min 19-årige datter har ind i mellem svært ved at forstå, hvorfor jeg har brudt loven for at hjælpe nogen, der ikke er familie. Hun har al mulig ret til at blive gal på mig, erkender Claus Nielsen, der i nærmeste fremtid begynder en foredragsturné med netop datteren Nicoline.

Han har efter eget udsagn blandt andet benyttet sine døtres bankkonti til nogle af de overførsler, der har været i forbindelse med hans fremstilling og salg af de medicinske cannabisprodukter.

Som konsekvens af anklagemyndighedens tilbageholdenhed med detaljer om sagen, er der ikke meldt noget ud om, hvordan politiet vurderer det økonomiske omfang af Claus Nielsens virksomhed.

Selv siger han, at han aldrig har gjort det med henblik på at tjene penge. Han hævder, at han har lagt alle de penge, han har tjent som tækkemænd, bygningskonstruktør og cannabisolieproducent ned i én pulje.

- Og så har jeg taget 10-15.000 kroner ud til at betale regninger hver måned, lyder påstanden fra Claus Nielsen.

I mange menneskers øjne er »Moffe« dag også en helt, som samfundet burde takke fremfor at slæbe i retten.

- Jeg kalder mig ikke selv en helt. Men jeg kan godt se, at jeg er med til at gøre en forskel for mange mennesker. Jeg kan ikke vide, om det er min indsats, der bliver afgørende for at åbne mere op for medicinsk cannabis. Men jeg håber, at det rykker lidt hurtigere på grund af mig, lyder det fra Claus »Moffe« Nielsen i dagbladet Nordvestnyt onsdag.