Mørk tur gennem tunnelen

Det bliver en tur helt ud over det sædvanlige. En tur i et rør. En tur i mørke. Og en tur med ikke bare fødderne i vand, men i vand til livet.

- Vi går i mørke og mærker vandets kraft omkring fødderne. Ved enden af »røret« er der chance for at se flere Flagermus, inden vi kommer til »Helvedes Kedel«. Her går vi gennem skoven tilbage til startstedet, som er p-pladsen over for Bromølle Kro på Slagelsevej 93.