Mistede millioner: Fra styrtende rig til ludfattig

Holbæk - 31. december 2016 kl. 17:49 Af Kaj Ove Jensen

- Tænk, hvor privilegeret og spændende et liv, jeg har haft. Det er få beskåret. Jeg har været styrtende rig og ludfattig.

Ordene kommer fra Finn Helmer i en artikel i dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Han blev i 2000 kendt som Giga-manden, da han fik en personlig gevinst på cirka 330 millioner kroner. Han var administrerende direktør i det NKT-ejede elektronikfirma Giga, som amerikanske Intel købte for 10 milliarder kroner efter et gennembrud med højhastighedschips.

Men i februar 2013 gik Finn Helmer personligt konkurs, og i dag ejer han ikke noget.

Konkursboet ventes at blive opgjort i løbet af første kvartal i det nye år.

Status er, at der er en personlig gæld på cirka 87 millioner kroner, hvoraf en god del stammer fra kautioner. Finn Helmer har for nylig søgt gældssanering for at kunne komme videre på det økonomiske felt.

I lidt over et år har Finn Helmer, 67 år, arbejdet som landbrugsmedhjælper hos Lotte Kühl på Igelsø­gaard, Ringstedvej 253 i Igelsø. Privat har Finn Helmer i halvandet år boet i et lille, lejet husmandssted på Bakkevej 18 i Brændholt syd for Igelsø.

Finn Helmer har fra barnsben haft en tæt tilknytning til landbruget. Han er opvokset på Algestrupgaard, der ligger få kilometer fra hans nuværende bopæl og arbejdsplads.s

Arbejdet syv dage om ugen på Igelsøgaard omfatter ikke mindst pasningen af de cirka 50 stykker Dexterkvæg.

- Jeg kan lide at snakke med dyrene - så kan man få dem til at gøre dét, jeg vil have dem til. Og jeg elsker at høre gumlelyden ved fodringen, siger Finn Helmer.

På Igelsøgaard er der også en køkkenhave med avl af en masse bær og grøntsager.

Når Finn Helmer i dag tænker tilbage på, hvorfor det endte med en personlig konkurs, lyder det:

- Jeg er lidt ærgerlig over, at jeg har stolet på nogle folk, jeg ikke skulle have stolet på. Jeg er tre-fire gange blevet snydt for alvorlige penge i situationer, hvor jeg var blevet lovet noget andet. Men det er ikke noget, jeg vil gå og blive sur over resten af livet. Jeg gider ikke gå og mistænke folk. Jeg tror på dem i første omgang, og derfor kan jeg smile til hele verden. Man kan godt kalde mig lidt lallende optimist, for jeg tror på folks ord.

Set i bakspejlet ville Finn Helmer nok have investeret mere i rådgivning fra advokater og revisorer.