Minister kræver forklaring af borgmesteren

Holbæk - 28. august 2017 kl. 12:58 Af Anna Egeris Karstoft

Flere borgere i Holbæk Kommune har modtaget kontanthjælp eller uddannelseshjælp det seneste år uden at opfylde de krav, loven foreskriver. Det viser en analyse udført af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).

Det har nu fået beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V) til at skrive et brev til borgmester Søren Kjærsgaard (V), hvor han beder om en forklaring.

Holbæk Kommune ligger på en tredjeplads på ministerens top-5 over de kommuner, hvor flest aktivitetsparate borgere ikke har modtaget en aktiv indsats, som er rettet mod at bringe borgeren tættere på et arbejde eller en mentorstøtte inden for det seneste år. For det er over hver tredje aktivitetsparate, som ikke har været i nogen form for aktivitet i Holbæk Kommune inden for det seneste år.

Det betyder, at Holbæk Kommune ikke har overholdt loven. Og det har nu fået beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen til at bede Holbæk Kommune om at sende en redegørelse til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering med en forklaring på, hvorfor tallene ser ud som de gør. Beskæftigelsesministeren vil også høre, hvad kommunen planlægger at gøre fremadrettet for at løse problemet.

Ministeren foreslår også, at kommunen og STAR efterfølgende holder et møde, hvor de kan følge op på borgmesterens redegørelse og få en snak om de udfordringer, kommunen kan have. Det planlægger kommunen at takke ja til, fremgår det af dagsordenen til det kommende møde i Uddannelse og job-udvalget.

Borgmesteren arbejder på at komme til bunds i sagen.

- Det er jo på ingen måde godt nok, det er dybt utilfredsstillende, siger Søren Kjærsgaard, der har stillet en række spørgsmål til koncerndirektør Erik Kjærgaard og koncernchef for Alle Kan Bidrage Gorm Hjelm Andersen.

- Vi har politisk vedtaget at arbejde med en jobrettet beskæftigelsesindsats, siger borgmesteren, der afventer svar på spørgsmålene inden for et par dage, så det kan besluttes, hvordan problemet skal løses.