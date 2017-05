Mide-Mies historie er en mavepuster

Mie bliver mobbet og ender med at opfatte sig selv som Mide-Mie, ingen kan elske bortset fra kæresten, der banker hende det sidste stykke ned under gulvbrædderne med selvmord som løsningen. En historie, flere elever på EUC Nordvestsjælland i Holbæk kender på egne kroppe.

Teatret Borderline fra Odsherred kom forbi ungdomsuddannelsen på turneen med debatstykket »Hvis jeg havde vidst« om kærestevold, mobning og svigt. Stykket er glimt fra det virkelige liv på baggrund af interviews med kvinder på Holbæk Krisecenter Medusa. Foreningen Medusa - et liv uden vold har uddannet frivillige til at tage med rundt for at møde og debatere med de unge.

De kunne fortælle om et liv, hvor der enten var vold i barndomshjemmet og kæresteforholdet, mobning og selvmordstanker. For flere var det hele paletten. Og det sætter spor. Det bliver svært at binde sig og stole på andre mennesker, at få selvværdet tilbage og begynde et nyt liv.