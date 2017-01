Mere snavs og beskidt sengetøj hos ældre i Hobæk

Rengøring hver fjerde uge kan blive virkeligheden for ældre med brug for hjælp i Holbæk Kommune. I dag er det hver tredje uge. Mere snavs og beskidt sengetøj er prisen for at få budget 2017 til at hænge sammen på ældreområdet.

Pernille Kruse (V), formand for udvalget Aktiv hele livet erkender, at forringelserne ikke kan undgå at gå ud over nogle ældre. Men hun tror ikke, ældre risikerer at leve med uhumske toiletter og ligge i tisselagener. Medarbejderne, der kommer for at yde personlig pleje, vil tørre op og skifte sengetøj. Og det er efter hendes bedste mening de færreste, der kun får rengøring og skift af sengetøj, siger hun til Nordvestnyt mandag.