McDonald's sætter ind mod unge ballademagere

Holbæk - 02. marts 2017 kl. 10:09

Rygning på toilettet, truende opførsel, råb, pusterør, ben på borde og medbragt mad og drikkevarer.

McDonald's i Holbæk har været plaget af det, som restaurantchef Ulrik Wänglund Jensen kalder for alternativ opførsel udvist af grupper af unge mellem cirka 12 og 18 år.

I mandags satte familierestauranten ind over for problemerne med opslag på dørene, der oplyste, at alle grupper på fire eller flere i aldersgruppen ville blive bortvist.

»Jeg er godt klar over, at det også kommer til at ramme de unge personer, der godt kan finde ud af at opføre sig fornuftigt, men da vi ikke har mulighed for at mandsopdække alle vores unge gæster, så er det her løsningen«, skrev restaurantchefen i opslaget.

De seneste uger er antallet af episoder på restauranten steget. I disse uger har personalet ifølge restaurantchefen dagligt været nødt til at bortvise unge.

Ulrik Wänglund Jensen har også oplevet, at en gæst i restauranten følte sig så truet, at hun var ved at græde.

Opslaget om bortvisning af grupper blev dog taget ned onsdag eftermiddag. Det var primært forældre, der reagerede på opslaget, idet de ikke kunne forstå, at deres børn ikke må komme der, hvis de godt kan finde ud af at opføre sig ordentligt.

- Internt har jeg kommunikeret, at vi ikke smider nogen ud, med mindre der er tendens til alternativ adfærd. Men jeg kan ikke garantere, at jeg ikke bliver nødt til at bortvise andre, forklarede Ulrik Wänglund Jensen til avisen, inden beslutningen om at tage det oprindelige opslag ned.

Han ønsker ikke at udelukke unge, der godt kan finde ud af, hvordan man opfører sig, og bidrager til den gode stemning. Men han vil ikke tolerere, at problemerne fortsætter. Derfor kommer der snart et nyt opslag op om, at restauranten forbeholder sig retten til at bortvise gæster, der opfører sig på en generende måde.

Ulrik Wänglund Jensen har også været i kontakt med Holbæk Kommunes SSP-team angående problematikken.

- Den ændredre politik på McDonald's betyder, at nogle af de unge kommer i ungdomsklubben i Vestergade i stedet for. Det hilser vi da velkommen, siger Mads Buus Madsen, afdelingsleder for Ung Holbæk, Fritid og Forebyggelse.