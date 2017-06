Maskincenter har fået ny adresse

- Det er bedre at samle hele udstillingen ét sted i stedet for at have det spredt. Udstillingen er samlet i Sorø, der ligger midt på Sjælland, og her ligger motorvejen kun 500 meter fra vores forretning, siger Jesper Justesen, Holbæk, der er direktør og sælger i HMC-Maskiner.Indtil flytningen var navnet på Holbæk-adressen stadig Holbæk Maskin Center, mens navnet HMC-Center blev indført i afdelingen syd på fra 2010.