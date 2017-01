Marihuana-bagmænd i retten

Tre mænd er i denne uge på anklagebænken i Roskilde, tiltalt for fremstilling af marihuana.

Holbæk - 16. januar 2017 kl. 12:06 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Anklagemyndigheden mener, at det er bagmændene i en ring af såkaldte skunklaboratorier på Sjælland, der mandag står tiltalt ved Retten i Roskilde i en sag, der ventes at slutte sidst på ugen.

Tre mænd på 38, 53 og 59 år er tiltalt for i fællesskab at have fremstillet 18 kilo marihuana på en adresse på Hovedgaden i Ugerløse.

Det er sket i perioden fra april 2016 til 13. september 2016, hvor politiets specialenhed Task Force Øst (nu Særlig Efterforskning Øst) slog til mod skunklaboratoriet i Ugerløse og flere andre adresser på Sjælland.

De to mænd på 38 og 59 år er ligeledes tiltalt for at have gjort forberedelse til at fremstille cannabis på en adresse på Søndergade i Viby Sj.

Her fandt politiet ved aktionen i september cirka 346 cannabisplanter og stiklinger samt remedier, som anklagemyndigheden mener skulle bruges til at etablere et skunklaboratorium, der kunne have fremstillet mindst 9,8 kilo marihuana.

Endelig er den 38-årige mand tiltalt for på en adresse i Fugleparken i Karlslunde at have dyrket cirka 638 cannabisplanter og stiklinger, der kunne have givet et samlet udbytte på mindst 18 kilo marihuana, fremgår det af anklageskriftet.

Nordvestnyt har ikke oplysninger om, hvordan de tre stiller sig til anklagerne.

I begyndelsen af januar blev tre andre mænd dømt i samme sagskompleks. De fik fængselsstraffe mellem ni månder og halvandet års fængsel samt længerevarende udvisning af Danmark for at have fungeret som »gartnere« i skunklaboratorierne.

To af dem ankede på stedet dommene til landsretten.

De tre mænd, der nu er for retten i Roskilde betegner anklagemyndigheden til gengæld som bagmændene til fremstillingen af marihuana.

Der ventes dom i sagen på fredag, skriver Nordvetsnyt.