Mand truede med at smadre betjent

Holbæk - 01. marts 2017 kl. 09:03 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 40-årig mand fra Knabstrup nær Holbæk blev tirsdag idømt 30 dages betinget fængsel ved retten i Holbæk for at have fremsagt skældsord og trusler mod en politibetjent på arbejde. Det skriver Nordvestnyt.

- Jeg smadrer dig, fucking luder. Jeg skal nok finde dig i din fritid, når du ikke har det der tøj på.

Sådan lød truslen ifølge betjentens forklaring.

- Jeg er ikke i tvivl om, at han mener det, fortalte betjenten i retten.

Episoden fandt sted i Knabstrup i juni sidste år. Betjenten og hans kollega var ved at anholde den dømtes søn, som kæmpede imod. Derfor kom kollegaen ned og bokse rundt med sønnen på græsset. I mellemtiden kom den nu dømte far hen mod den anden betjent og begyndte at råbe af ham.

- Han var voldsomt aggressiv. Jeg kan bedst betegne det som ildsprudlende af raseri, mente den forurettede betjent, der med sin hund til sidst fik faderen til at gå væk igen.

Den 40-årige erkendte sig i retten skyldig i at have sagt fornærmelser, men nægtede at have fremsat trusler.