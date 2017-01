En 35-årig mand blev fredag idømt toethalvt års fængsel for ulovlig våbenbesiddelse.

Send til din ven. X Artiklen: Mand tog pistol fra overfaldsmand: Nu er han selv dømt Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Mand tog pistol fra overfaldsmand: Nu er han selv dømt

Holbæk - 20. januar 2017 kl. 20:47 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En domsmandsret i Holbæk idømt fredag en 35-årig mand fra Dyssegård i Gentofte Kommune en over- raskende hård straf for ulovlig våbenbesiddelse.

To år og seks måneders ubetinget fængsel koster det ham, at han om aftenen den 12. december 2016 var i besiddelse af en 9 mm Beretta pistol med seks skarpe skud i magasinet, da han blev anholdt af en politipatrulje på Byvej i Gislinge ved Holbæk.

Det skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.

Den 35-årige, der straks ankede dommen til Østre Landsret, var tiltalt for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder, fordi han bar pistolen på et offentligt sted.

Han forklarede i retten, at han havde pistolen på sig, fordi han en uge forinden - mandag den 5. december - var blevet forsøgt skudt med netop den pistol af én af sine tidligere bedste venner.

Det skete på gaden, tæt på den 35-åriges bopæl, men drabsforsøget mislykkedes, fordi patronen havde sat sig på tværs i pistolen. Det lykkedes den 35-årige at få pistolen vristet ud af hænderne på angrebsmanden, og han stak af med pistolen.

- Jeg blev bange, og jeg frygtede for mit liv. Så min kæreste og jeg skyndte os at pakke nogle ting og forlade lejligheden. Vi finder så et sted (på Holbækegnen, red.), hvor vi kunne gemme os, sagde den 35-årige mand i retten tydeligt påvirket af situationen.

Hans frygt var formentligt velbegrundet. Tidligt om morgenen samme dag som han selv blev angrebet, var en 33-årig mand, der er en god ven af tiltalte, blevet ramt af skud i bebyggelsen Rundgården i Søborg ved København.

I den sag er en 32-årig mand varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg, og det fremgik af retsmødet i Holbæk, at politiet i den forbindelse også undersøger overfaldet på den 35-årige mand.

Der skulle, ifølge forklaringen fra den tiltalte i retten, være tale om den samme gerningsmand i de to episoder, ligesom det er formodningen, at det er den samme pistol, der blev benytet i begge sager.

Københavns Vestegns Politi forklarede i forbindelse med skudepisoden i Søborg, at offer og gerningsmand var kendt af politiet i forvejen, men at politiet ikke anser skyderiet for banderelateret.

Den 33-årige ven, der blev skudt, overlevede drabsforsøget og var til stede under fredagens retsmøde i Holbæk for at støtte sin ven.

Det var altså en uge efter de to drabsforsøg, at den 35-årige mand blev anholdt på Byvej i Gislinge. Det skete mere eller mindre tilfældigt, fordi politiet havde fået en anmeldelse om, at føreren af en bil muligvis var påvirket af spiritus eller narkotika.

Patruljen fik fat i den 35-årige, der dog ikke var påvirket af noget. Til gengæld var han efterlyst for at udeblive fra en fogedsag i Nordsjælland.

Derfor blev han anholdt, og det var i den forbindelse, at politiet ikke fandt den skarpladte pistol, der lå i mandens jakkelomme.

Den blev, som det tidligere har været fremme, først fundet, da den 35-årige klokken 1.20 om natten blev visiteret i Vestre Fængsel.

Forinden var han med pistolen i jakkelommen gennem fem timer blevet kørt til først lokalpolitistationen i Holbæk for at få taget fingeraftryk, videre til politigården i Roskilde og endelig den sidste køretur fra Roskilde til fængslet i Valby.

Rigspolitiet undersøger i øjeblikket om der er sket tjenesteforsømmelse, idet pistolen ikke blev fundet. På grund af den verserende tjenestesag gjorde en politiassistent, der var indkaldt som vidne, opmærksom på, at der kunne være spørgsmål, han ikke ønskede at svare på.

Men da den tiltalte ikke har benægtet, at han var i besiddelse af pistolen, var både dommer, forsvarer og anklager enige om, at betjentens videneudsagn kunne undværes.

Den 35-årige tiltalte forklarede dog i retten, at han faktisk blev visiteret af politiet.

- Min jakke bliver rodet igennem, så pistolen har ligget godt skjult, når de ikke kunne finde den, og jeg mærkede den heller ikke selv, sagde han.

Han forklarede ydermere, at han ikke var opmærksom på, at han havde pistolen på sig. Efter, at han havde taget pistolen fra sin overfaldsmand havde det været hans mening at overdrage den til politiet. Den havde hele tiden ligget i en af de tre jakker, han havde taget med i sit og kærestens skjul på Holbækegnen.

Men da han på grund af tidligere domme - også for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder - ville have sin advokat ind over overdragelsen til politiet, blev det ikke til noget i løbet af den uge.

Forsvarsadvokat Jesper Storm Thygesen bekræftede over for retten, at hans klient havde forsøgt at kontakte ham, men at han ikke havde haft tid til at mødes.

Uheldigvis for den 35-årige blev han afsløret med pistolen på offentlig vej, inden han havde nået at få den overdraget til politiet, men Jesper Storm Thygesen opfordrede retten til at tage hensyn til, at den tiltalte var havnet i en særlig situation, som han ikke selv havde ønsket at havne i.

- Det er nogle helt særlige omstændigheder der gør, at han kommer i besiddelse af pistolen. Først bliver hans ven skudt om morgenen og senere samme dag bliver han selv forsøgt skudt, men får fat i pistolen. Det er en nødværgesituation, og jeg mener ikke, at det skal komme min klient til skade, at jeg ikke fandt tid til at mødes med ham, så pistolen kunne overdrages til politiet, sagde Jesper Storm Thygesen i sin procedure.

Anklagerfuldmægtig Anders Rechendorff mente derimod, at tiltalte straks burde have overdraget pistolen til politiet i stedet for at beholde den en uge, indtil han tilfældigt blev afsløret. Han argumenterede for en straf på halvandet års fængsel.

Men domsmandsretten endte altså med at udmåle en markant højere straf på to et halvt års fængsel.

Retsformand Kinna Eidem begrundede den uventet hårde dom med, at den praksis, anklageren havde henvist til, var gældende indtil 2014, hvor straffene blev skærpet.

Nu kan det koste to et halvt års fængsel, hvis man bliver dømt for ulovlig våbenbesiddelse under særligt skærpende omstændigheder i gentagelsestilfælde, som det altså skete fredag for den 35-årige mand, skriver dagbladet Nordvestnyt lørdag.