Mand i fængsel for voldtægt af pige

Holbæk - 29. august 2017 kl. 16:15 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 41-årig mand fra Vestjylland er tirsdag eftermiddag ved Retten i Holbæk kendt skyldig i årelangt seksuelt misbrug af to mindreårige piger i årene 2005 til 2009 på hans adresse i Holbæk Kommune.

Domsmandsretten idømte ham tre års fængsel.

Overgrebene på de to piger skete hos manden, der i en årække var nabo til pigernes familie. Han passede ofte de to søstre om fredagen, og det var ved de lejligheder, at de blev udsat for forskellige krænkelser.

Manden blev fundet skyldig i alle anklagepunkter, herunder også sagens groveste forhold om voldtægt af den ældste af de to piger

Ifølge anklageskriftet var pigen 11 år, da voldtægten fandt sted, men under sagen har pigen forklaret, at hun var 8-9 år gammel.

Den 41-årige var tiltalt for at have bedøvet pigen med to piller forud for voldtægten, men domsmandsretten fandt det ikke tilstrækkeligt bevist, at det var sket.

Retten var dog ud fra pigernes forklaringer, der foregik bag lukkede døre, ikke i tvivl om, at den ældste pige, der i dag er 21 år, var blevet udsat for voldtægt af den tiltalte.

- De to piger har givet indbyrdes overensstemmende forklaringer uden væsentlige forskelle, og deres forklaringer fremstår som selvoplevede, sagde retsformand Kinna Eidem om rettens vurdering af søstrenes forklaring som mere troværdig end den nu dømte mands version.

Han har pure afvist at have krænket de to piger, men politiets fund af mere end 10.000 billeder og videosekvenser med børnepornografisk indhold på hans computer, svækkede ifølge retsformanden hans forklaring.

Retten kendte således også den 41-årige skyldig i besiddelse af de børnepornografiske billeder og videoer. Men retten fandt det ikke bevist, at omkring to tredjedele af billederne skulle være i den såkaldte kategori 3, der omfatter de groveste typer børnepornografi.

Manden blev også dømt for i flere tilfælde at have blottet sig over for børn, mens han stod i sit vindue på sin nuværende adresse tæt på en skole i en by i Vestjylland.

Hverken den tiltalte eller hans forsvarsadvokat var til stede ved domsafsigelsen, så det er uvist hvordan han stiller sig til dommen. Han har dog nægtet sig skyldig i alle forhold.

På grund af tiltaltes fravær afviste retsformanden også at behandle en begæring fra anklagerfuldmægtig Anders Rechendorff om at varetægtsfængsle den 41-årige frem til afsoning eller en eventuel ankesag.

Sn.dk normalt navne på personer, der idømmes to års fængsel eller derover. Men af hensyn til sagens ofre nævner sn.dk ikke den dømtes navn i denne sag.

