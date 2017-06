Mange mødte op, da Banedanmark inviterede til dialog- og informationsmøde om elektrificeringens betydning for miljø og naboer langs banen i Holbæk Kommune. Mange blev urolige, da de inden fik brev om servitutter på ejendomme, men frustrationerne lettede, for der skal ikke rives huse, garager og udhuse ned.

Magnetfelt kan udløse ekspropriationer

15 ejendomme langs sporene fra Roskilde og Kalundborg trues af magnetfelter, hvis folketinget vedtager en elektrificering af strækningen. Husene risikerer at blive eksproprieret, hvis magnetfeltet overskrider et fastsat forsigtighedsprincip og huset eller en stor del af huset pålægges begrænsninger i anvendelsen.

Blandt de 15 er banehuset på Borupvej ved Butterup, som Daniel Henriksen købte for nogle år siden. Han vurderer, at han kommer til at se sig om efter et nyt hus. Også selv om han ikke fik det 100 procent bekræftet, da Banedanmark lørdag stillede informationstelt op på Torvet i Holbæk for at svare på spørgsmål, oplyse og forklare sig. Men om hans og René Trebiens hus på Hovedgaden i Regstrup overskrider værdien, kan først måles, når banen er elektrificeret.