Mændene og den gamle motor

For nogle år siden var man ved at miste beddingerne på havnen i Holbæk. De blev reddet i sidste øjeblik. Nu er det frivillige fra foreningen Holbæk Gamle Havns Beddinger, der sørger for at trække både lyst- og erhvervsfartøjer på land. Det er John Korndahl og Knud Hansen, der tager vare på den tjans. Det kræver stor præcision, god kommunikation og viden om, hvem, der gør hvad hvornår, når et skib på op til 120 tons skal op af vandet.