Send til din ven. X Artiklen: Madudbud er endt i kattepine for Holbæk Kommune Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Madudbud er endt i kattepine for Holbæk Kommune

Holbæk - 01. juli 2017 kl. 07:46 Af Margit Pedersen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Serviceloven er overhalet af virkeligheden og kræfternes frie spil, der er tale om noget, der ligner et monopol, siger formanden for Holbæk Ældreråd, Steen-Kristian Eriksen. Og et offentlig udbud på madservice til ældre hjemmeboende har sat Holbæk Kommune i en kattepine, mens ældre skal får et prishop på 20 procent.

Der kom kun et bud fra Det Danske Madhus. Men ifølge servicelovens paragraf 91 skal der være mindst to valgmuligheder for ældre, der er visiteret til madsevice. Lige nu overholder Holbæk ikke loven. Der var to leverandører, men Det Danske Madhus har opkøbt den anden leverandør Din Private Kok.

Forvaltning og udvalget Aktiv hele livet skal finde mindst en ekstra valgmulighed. Det kan være et nyt udbud, men chef for Aktiv hele livet Thomas de Richelieu vurderer, det ikke ændrer noget. Der kan udstedes fritvalgsbeviser,såe ældre selv finder leverandør. Det er usikkert, ældre får måske ikke bestilt eller leveret maden. Udvalgets formand Pernille Kruse (V) vil have undersøgt, om kommunen må lave aftaler med for eksempel en hal om at være lokal fritvalgsleverandør, siger hun til Nordvestnyt lørdag.

Ældrerådsformanden foreslår at genåbne køkkenet på det nedlagte plejecenter Møllevang i Store Merløse som en filial af Holbæks centralkøkken på Stenhusbakken

Udvalget skal finde en løsning på mødet i august.