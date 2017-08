Se billedserie Birgitte Riese-Nielsen (th.) er kunde hos Lone Berthelsen i Mit Køkken. Begge synes, at Kildemarkedet i Strandparken var hyggeligere. Foto: Thomas Olsen

Lunken modtagelse af markeds-flytning

Holbæk - 05. august 2017 kl. 17:47 Af Kaj Ove Jensen

Et fald i antallet af stadeholdere antyder måske, at de hellere havde set Kildemarkedet forsætte ved Strandparken i Holbæk i stedet for en flytning til Filmtorvet ved Kulturbiografen på Parallelvej.

12 stadeholdere var lørdag med ved første udgave af Markedsdagen, som er det nye navn efter flytningen fra området ved Strandparken.

Et par tilfældigt udvalgte stadeholdere og en kunde, som Nordvestnyt spurgte om deres syn på flytningen, viser, at ikke alle er lige begejstrede for flytningen.

- Der er ikke så mange stader, men salgsmæssigt er der ikke den store forandring for mig. Men jeg synes, det er forkert, at det er flyttet herud - der var mere hyggeligt, mere sjæl, i Strandparken, siger Lone Berthelsen, Tølløse, der driver Mit Køkken (uden butik). Hun sælger honning, marmelade, chutney, sirup, eddike og lignende.

En af kunderne hos Mit Køkken var Birgitte Riese-Nielsen, Holbæk, der et par gange har besøgt Kildemarkedet i Strandparken. Hun var heller ikke helt begejstret for det nye sted.

- Jeg synes faktisk, det er mere charmerende, når det er ved Strandparken. Ikke for at tale grimt om Filmtorvet, men jeg synes fantasien blandt stadeholderne plejer at være større, siger Birgitte Riese-Nielsen.

Madsen Textil fra Tølløse, der solgte smykker på Markedsdagen valgte at pakke ned ved 14-tiden, et par timer før den fastsatte sluttid.

- Vi har ikke solgt så meget som før, hvor vi har været med i Strandparken tre gange, fortæller Andreas Madsen, der er søn af Lixin Madsen og Erik Jul Madsen, der driver Madsen Textil.

Leder af Foreningen Sidesporet, Kasper Lomholdt, fortæller, at der i forbindelse med flytningen ikke var noget gebyr for stadeholderne i år. Og en håndfuld, der egentlig havde tilmeldt sig, blev væk, måske fordi vejret ikke så alt for godt ud i morgen. Men trods nogle af stadeholdernes ønske om at fastholde Strandparken, tror Kasper Lomholdt ikke, at man vender tilbage til Strandparken.

- Tilslutningen af både stadeholdere og gæster har været lidt vigende de senere år. Hos Sidesporet kan vi godt lide at finde på noget nyt og ikke bare lave det, alle andre laver. Og nu er der i samarbejde med Holbæk Kommune udviklet en eventplads på Filmtorvet, som vi gerne vil bruge, siger Kasper Lomholdt.

Han peger desuden på, at børnefamilierne var glade for, at der var aktiviteter som udspring, skateboard og fodbold. Hvordan næste års udgave bliver, er ikke endeligt besluttet, men en tilbagevenden til Strandparken er der altså ikke lagt op til.