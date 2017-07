Lokale bands for fuld skrue i Tølløse

Med i Tølløse er Holbæk Kulturskole, Marius, AIM, Yield, Sons of the Dragon, Tobias, Questionmark, Before Fire, Torment, Rana Ea, Klovnen Njetski, Sine & Frække Rikke, Folkedanserne, Mads Magic, Kælderduoen, Marie-Louise Bahn, Baggårdens Bolcher, Blueskartellet, ars Ladvogn, Niel Irson, Sae 30, Finn Irs Band, The Formænd, Paul Wilkinson & The Station. Pop-OP, Krede K & Allstars Band samt Never2Late.