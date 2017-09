Et ­urealistisk beskæftigelses­budget skal have et løft på 74,4 mio. kr. i 2018. Det foreslår administrationen. Foto: arkiv Foto: Agner Ahm

Send til din ven. X Artiklen: Løft til beskæftigelsesområde Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Løft til beskæftigelsesområde

Holbæk - 12. september 2017 kl. 12:59 Af Anna Egeris Karstoft Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Efter flere år med massive budgetoverskridelser får uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Holbæk Kommune nu muligvis et solidt løft. Administrationen foreslår nemlig, at man overfører 74,4 mio. kr. til området i budgettet for det kommende år. Det fremgår af det budgetforslag, som skal behandles i byrådet i morgen. Grunden er et urea­listisk budget, hvor pengene gang på gang har vist sig ikke at slå til.

- Budget 2017 var alt for ambitiøst. Vi har manglet penge. Så kan man spørge sig selv - er det, fordi vi ikke performer, eller er det, fordi budgettet ikke er godt nok? Vi kan ikke fortsætte på denne måde, derfor hælder man nu mange penge ind på beskæftigelsesområdet, forklarer Gorm Hjelm Andersen, der er koncernchef i Alle Kan Bidrage.

Det er konsulentvirksomheden Deloitte, der siden foråret har hjulpet Holbæk Kommune med at udarbejde en ny måde at organisere beskæftigelsesindsatsen på. Og den økonomiske indsprøjtning på 74,4 mio. kr. er blandt andet baseret på udregninger fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, der viser, at antallet af personer på en række overførselsindkomster er stigende.

- Vi har valgt at sige, at det også gælder for Holbæk Kommune, forklarer koncernchefen, der ellers frygter, at man får regningen på et senere tidspunkt.

Mens der i første omgang tilføres penge til området, anbefaler administrationen dog samtidig at reducere udgifterne til kontanthjælp, førtidspension, ressourceforløb, ledighedsydelse og revalidering med 21,8 mio. kr. i det kommende budgetår - et allerede ambitiøst beløb, der stiger til 51,9 mio. kr. i 2020.

- Vi vil gerne ligge i den bedste tredjedel, hvis man sammenligner os med sammenlignelige kommuner, forklarer Gorm Hjelm Andersen om spareforslaget.