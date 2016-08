Projektleder Kate Skjærbæk og lokalformand Carsten Lambrecht fra DN (begge stående) fik deres sag for, da de skulle præsentere planerne om et forslag til fredning af Orøs østkyst. Foto: Lisbeth A. Rasmussen Foto: Lisbeth A. Rasmussen

Lodsejere føler sig taget på sengen

Holbæk - 31. august 2016 kl. 12:58 Af Lisbeth A. Rasmussen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En udbredt utilfredshed blev luftet, da Danmarks Naturfredningsforening (DN) tirsdag aften holdt møde i Orø Hallen om et forslag til fredning af Orøs østkyst.

Det var ikke så meget selve fredningsforslaget som det faktum, at DN har gået med tankerne gennem et par år uden at advisere de berørte lodsejere, der havde fået sindene i kog.

Argumentet fra projektleder Kate Skjærbæk fra DN var, at man var nødt til at tage området i øjesyn og sætte sig ind i tingene, før man indledte en dialog med øboerne.

- Jeg synes, I skal være ordentlige i det her, og det er I ikke. DN ved godt, hvad der er af ting og sager i det område. Jeg kan se, der sidder fem lodsejere her, som berøres af de ting, og jeg synes, at de skal være med fra starten af for at være med i den her proces, lød det fra en af øboerne, Steen Uja Pedersen.

Det foranledigede Carsten Lambrecht, der er Holbæk-formand i DN, til at fortælle, at aftenens møde var en nyskabelse og et forsøg på at involvere de lokale, inden selve fredningsforlaget overhovedet blev rejst. Set i lyset af at planerne har været undervejs i to år, var det imidlertid ikke noget, der vakte udbredt begejstring. Det hjalp heller ikke, at mødet ved en fejl stort set blev indkaldt med dags varsel, hvilket Carsten Lambrecht beklagede.

Trods indledende utilfredshed mundede aftenen mere fredeligt ud i en række konkrete input fra øboerne, der blandt andet påpegede, at man skal tage højde for parkeringsforhold ved det fredede område.