Live-musik i Gendarmergården

Det er den lokale gruppe Fokus, som underholder med et bredt repertoire, der rummer en god buket af pophits fra 1970'erne til i dag. De fem medlemmer af Focus er sangerne Cecilie Greiber Alring, Julie Maria Greiber og Anja Søs Hansen, Peter Beer på bas og Kim Alring på akustisk guitar. Focus-medlemmerne fortæller, at deres musik passer perfekt til hyggeaftenen i Gendarmergården:

- Vi bruger ikke energi på at omfortolke eller gøre tingene sværere, end de er. Tværtimod sætter vi en ære i, at det skal være lige til at gå til for tilhørerne. Det er altså musik, du kan sidde og nynne med på, mens du nyder lidt god mad og et glas af din favoritdrik. Vi bliver ikke engang fornærmede eller frustrerede, hvis du sidder og småsnakker med vennerne, mens vi spiller. Det er simpelthen, pointen at der skal hygges, siger Kim Alring.