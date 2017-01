Lejere uddannes i brandsikkerhed

Som de første i landet kommer lejere i Holbæk Boligselskab/Domeas afdelinger Ladegårdsparken, Bernts Have og Park-kvarteret på kursus for at lære at sikre sig mod brand og agere i tilfælde af brand. Det sker i lyset af en brand i november, hvor en 58-årig kvinde døde i en lejlighedsbrand.

Afdelingsformand i Ladegårdsparken Uffe Frejdal Nielsen siger til Nordvestnyt lørdag, at han håber, kurserne i januar forhindrer brande i at opstå, lærer folk at agere i tilælde af brand og får folk til at tegne en indboforsikring. Noget mange lejere har valgt fra ude fra holdningen, at det kun brænder hos naboen. Men alle er naboer, så alel kan rammes, understreger han