Lejere snydt for 150.000 kroner

Holbæk - 07. september 2016 kl. 12:52

Midt- og Vestsjællands Politi undersøger i øjeblikket en sag fra Kundby, hvor en udlejer er anmeldt for at have bedraget fem forskellige lejere for hver 30.000 kroner - altså 150.000 kroner i alt.

Det er sket i forbindelse med, at den 39-årige udlejer, ifølge anmeldelserne, har underskrevet lejekontrakter med hver af de fem parter på sit hus i Kundby, hvor der kun er ét lejemål. Samtidig har han opkrævet tre måneders depositum samt en måneds husleje svarende til de 30.000 kroner pr. indgået lejeaftale.

Dermed står de alle, der forventede at flytte ind i huset 1. oktober, med en underskrevet lejekontrakt, der tilsyneladende ikke er det papir værd, den er trykt på.

Ingen af dem ved, hvad der sker efter 1. oktober. Men de har en klar formodning om, at udlejeren ikke har tænkt sig at betale pengene tilbage.

- Jeg er bange for, at vi ikke ser de penge igen. Vi er blevet snydt, og det har udlejeren uden tøven indrømmet over for os, da vi fandt ud af, at han havde lejet huset ud til flere forskellige, fortæller Kenneth Bach, der sammen med sin familie skrev under på lejekontrakten i begyndelsen af august.

Den samme historie fortæller en anden af de uheldige lejere, Anja Rostock-Nielsen. Hun var ligesom flere andre til åbent hus i det pågældende hus i Kundby søndag den 7. august.

- Dagen efter får jeg besked fra ham om, at han har besluttet sig til at leje ud til mig. Han beder blandt andet om mit navn og cpr.-nummer, så han kan lave lejekontrakten hurtigst muligt, forklarer Anja Rostock-Nielsen, der på det tidspunkt var uvidende om, at flere andre havde fået samme besked.

Først i sidste uge blev lejerne klar over, at noget var helt galt. Tre af dem konfronterede udlejeren, som - ifølge lejernes udsagn - indrømmede at have snydt dem og opfordrede dem til at melde ham til politiet.

Det er nu sket, og Midt- og Vestsjællands Politi bekræfter, at man vil se på sagen.

Sn.dk har flere gange forsøgt at komme i telefonisk kontakt med den 39-årige udlejer, men han har ikke reageret på henvendelserne.