Lejere i kamp for deres penge

Holbæk - 15. august 2017

Fire lejere har været en tur omkring Højesteret i et forsøg på at få deres forudbetalte leje og depositum tilbagebetalt fra en sag om udlejning af et hus i Kundby. Problemet var, at en 40-årig mand indgik lejeaftale om udlejning af sit hus til seks forskellige lejere på én gang. Desuden var huset begæret på tvangsauktion.

De fire lejere (fra tre underskrevne lejeaftaler) havde hyret en fælles advokat til at køre deres sag. Han gjorde gældende, at den forudbetalte husleje samt depositum på i alt 90.000 kroner (tre gange 30.000 kroner) skulle medtages som en omkostning uden for budsummen i forbindelse med tvangsauktionen. Dermed skulle køberen af ejendommen i Kundby altså betale beløbet som en del af købet.

Både fogedretten i Holbæk, Østre Landsret og Højesteret afsagde dog kendelse om (med lidt forskellige nuancer), at en køber ved tvangsauktionen kun skulle betale tabet for dén lejer, der har eller har haft retten til lejemålet. Og Højesteret tog ikke stilling til, om fogedretten kunne afgøre spørgsmålet om, hvem der har retten til lejemålet.

Tvangsauktionen har været udskudt for at afvente Højesterets afgørelse. Auktionen er nu fastsat til den 6. september.

Med Højesterets kendelse vil det sandsynligvis være et såkaldt civilt søgsmål, der skal afgøre, hvem af lejerne der har retten til lejemålet.

Der er dog en anden mulighed for, at lejerne fra de tre lejekontrakter kan få afgjort spørgsmålet hurtigere. Den 40-årige mand er nemlig sigtet for dokumentfalsk og bedrageri i forbindelse med lejesagen. Han har ifølge retsmødebegæringen i seks tilfælde udlejet huset i Kundby, i alle tilfælde fra den 1. oktober 2016.

Desuden er han sigtet for samme fremgangsmåde vedrørende en lejlighed i Svinninge. Her var der tale om et tilfælde, hvor den 40-årige ifølge sigtelsen »ikke havde evne eller vilje til at udleje lejligheden«. Her var der indbetalt 24.000 kroner i depositum.

Straffesagen skulle ifølge planen have været afgjort som en tilståelsessag ved Retten i Holbæk torsdag i sidste uge. Her dukkede den 40-årige dog ikke op.

Det er endnu ikke afklaret, hvornår sagen forsøges gennemført.

