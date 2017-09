Lednings-arbejde to måneder endnu

Det var oprindeligt planen, at arbejdet med at renovere vandledninger på Munkholmvej i Holbæk skulle være afsluttet i august.

Men Fors klør fortsat på med opgaven, og det kommer formentlig til at tage et par måneder endnu, inden renoveringen er færdig.

- De gamle ledninger var udtjente og trængte til at blive skiftet. En præcis dato for, hvornår arbejdet er færdigt, tør jeg ikke give. Vi kan jo komme ud for uventede ting. Men et kvalificeret bud er, at der går et par måneder mere. Vi tager snart fat med den sidste del, siger projektleder Janus Hvidsten.