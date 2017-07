Langt færre på AMU-kurser

- Jeg har tænkt mig at gå til jobcentrene i Odsherred og Holbæk og til skolen for at finde ud, hvordan vi kan udbyde flere kurser. Vi oplever i 3F, at AMU-kurser bliver aflyst, fordi der ikke er nok deltagere. Og nogle bliver tilbudt kurser i Jylland i stedet. Det er skidt, hvis potentialet er der, og virksomhederne efterspørger kvalificeret arbejdskraft. Vores lands kapital er afhængig af, at vi har kvalificeret arbejdskraft, siger Allan Andersen til Nordvestnyt. De faldende tal for AMU-­kurserne bekymrer ikke mindst, fordi Sjælland ifølge meldingerne står over for en kraftig udvikling på arbejdsmarkedet.