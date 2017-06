Kystvandring med fortællinger om landskab og fjord

Kystvandringsprojektet har det dobbelte formål at styrke befolkningens lyst til at røre sig og at sætte fokus på den smukke danske natur.

- Det er oplagt at benytte naturen, når man skal motionere frem for altid at søge mod sportshaller, fitnesscentre osv. Særligt hvis man bor tæt på et kystområde som her i Holbæk Kommune, siger formand for Hjerteforeningen i Holbæk, Inge Dahlmann.