24-årig blandede sig og forsøgte at stoppe et skænderi på Skovvejen. Foto: Mik

Kvinde smidt ud af bil

Holbæk - 29. december 2016 kl. 11:00 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 24-årig mand fra Mørkøv blev onsdag overfuset, da han ved middagstid forsøgte at stoppe en strid mellem en mand og en kvinde på Skovvejen ved Nørre Jernløse.

Midt- og Vestsjællands Politi oplyser, at der var tale om en 42-årig kvinde fra Mørkøv og en 40-årig mand fra Svebølle.

Det viste sig, at kvinden var passager i mandens bil, indtil der opstod en strid imellem dem, om måden han kørte bil på.

Manden var stoppet for at smide kvinden ud af bilen, da den 24-årige så det fra sin bil og holdt ind til siden for at stoppe stridigheden.

Det fik den 40-årige til at rette sin vrede imod ham i stedet.

Han brækkede et blinklys af den 24-åriges bil for at kaste det efter ham.

Derefter kørte han fra stedet, hvor han efterlod kvinden.

Politiet ledte efter den 40-årige for at tale med ham omkring hændelsen og for at kunne sigte ham, men fandt ham ikke.