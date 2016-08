Send til din ven. X Artiklen: Kvinde forsøgt snydt med Nem-ID Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kvinde forsøgt snydt med Nem-ID

Holbæk - 30. august 2016 kl. 10:57 Af Palle Mogensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

En 20-årig kvinde fra Regstrup kontaktede mandag ved 23.20-tiden politiet og fortalte, at hun formentlig havde været udsat for et forsøg på snyd med Nem-ID.

Hun havde åbnet en hjemmeside via et link fra en sms og havde som anført først skrevet sit personnummer og sin personlige kode til Nem-ID.

Men da hun derefter blev bedt om at tage et foto af sit Nem-ID kort, blev hun bange for, at der var tale om et forsøg på bedrageri.

Hun lukkede derfor hjemmesiden ned og tog kontakt til politiet.

Her blev hun vejledt i, hvad hun skulle gøre, hvis et misbrug skulle ske.

Politiet opfordrer i forbindelse med sagen til, at man tænker sig om, hvis man uventet modtager en sms eller mail med et link, hvor man bliver bedt om at indtaste personlige oplysninger.

I mange tilfælde er der tale om forsøg på bedrageri.