Kunstudstilling vækket til live

Den censurerede Vestsjællands Kunstudstilling har ligget i dvale i et par år, men er nu vågnet på ny. Den 33. udstilling i rækken blev markeret med en fernisering lørdag klokken 13 på Galleri Æglageret i Holbæk. Borgmesteren i Holbæk Kommune Søren Kjærsgaard startede begivenheden ud med at holde en tale for de fremmødte kunstnere og kunstinteresserede, som var nysgerrige på de 39 værker af 22 kunstnere, som af censorer er blevet udvalgt blandt 141 ansøgere.

Andenpladsen gik til Heidi Stibæk Kaiser, der vandt den for to malerier ud af en serie, hvor omdrejningspunktet er et 340 år gammelt egetræ set fra forskellige verdenshjørner. Tredjepladsen fik Holger Bak for to værker kaldet skumringstimen, som forestiller motiverne fra et hus ved havet. Til sidst blev Frederik Hesseldahl udnævnt til vinder af plakatprisen med sit maleri, hvor han har blandet flere forskellige maleteknikker. Hans værk kommer til at pryde den næste plakat for Vestsjællands Kunstudstilling.