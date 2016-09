Se billedserie Mathilde Schiling maler sit drømmehus, der kan svæve. Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Kunstprojekt for børn og unge skaber finurlige huse Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kunstprojekt for børn og unge skaber finurlige huse

Holbæk - 15. september 2016 kl. 14:30 Af Cecilie Lunding Tolversen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

- Nu skal I lave det hus, I drømmer om. Hvordan vil i have jeres liv? Skal det være én stor seng? Foreslår forstander på kunsthøjskolen i Holbæk Michael Nielen til 27 børn.

Børnene styrter ud til de opstillede staffelier og tegneborde. De to 4. klasser fra Sydskolen i Asnæs er på besøg på kunsthøjskolen i Holbæk, der i tæt samarbejde med Holbæk Art afholder kunstprojektet Young Artist. Mikael Nielen forklarer, at målet med projektet både er at gøre børnene opmærksomme på Holbæk Art, men også at skabe en forståelse for, hvad kunst kan være.

- Det er generelt vigtigt at børn kommer i kontakt med kunst, så den ikke forbliver mystisk og mærkelig, påpeger Mikael Nielen.

I alt kommer 250 børn og unge mellem seks og tyve år forbi højskolen i denne uge. M- Man kan læse en by på flere måder, end at en vej bare er en måde at komme fra a til b, mener Mikael Nielen.

Ved et bord sidder fire piger og maler deres fantasihjem. En kæmpe stor cupcake, et hus med pool og et stort græskar smeltet sammen med højhuse fra New York. Ved et andet bord er en svane, en undervandsbobbel og en haj ved at tage form under ivrige blyanter.

- Jeg skal bo med min kone og to børn i en levende haj, fortæller Benjamin Clarlsen.

Formand for Holbæk Art Henrik Møller fortæller at kunst og ferniseringer mest henvender sig til voksne. Derfor er ønsket for projektet at bygge en bro mellem børn og kunst i byen.

- Vi vil gerne have, at børnene lærer at kigge med nysgerrighed fremfor at overse kunst i byen, siger Henrik Møller og fortsætter:

- I sidste ende skal det ikke kun være det grå guld, der går på museum.

Young Artist er desuden en konkurrence, hvor børn og unge i projektet bliver delt i tre aldersgrupper. Det bedste værk i hver aldersgruppe vinder en kulturoplevelse for hele klassen. Desuden vil et udvalg af værkerne blive udstillet på Holbæk Bibliotek.