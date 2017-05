Anklager Kristian Kirk og forsvarsadvokat Mette Grith Stage skal nu også mødes i Østre Landsret, efter at Statsadvokaten har anket dommen i Kundby-sagen til landsretten. Foto: Morten D. Christensen

Kundby-sagen skal i landsretten

Holbæk - 31. maj 2017 kl. 11:58 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Statsadvokaten i København har besluttet at anke dommen i terrorsagen fra Kundby til landsretten.

Den 17-årige pige fra Kundby blev 18. maj idømt seks års fængsel for forsøg på terrorisme. Nævningetinget fandt det bevist, at hun havde haft til hensigt at sprænge hjemmelavede bomber på Sydskolen i Fårevejle og den jødiske Carolineskolen i København.

Statsadvokat Lise-Lotte Nilas vil have Østre Landsret til at tage stilling til, om den 17-årige i stedet skal idømmes forvaring. Det var anklagemyndighedens strafpåstand under byretssagen i Holbæk i april og maj.

- Retslægerådet var klar og tydelig i sin vurdering af, at den 17-årige er så farlig, at hun bør idømmes forvaring. Det var byretten ikke enig i, og derfor ønsker jeg, at vi også får prøvet spørgsmålet ved landsretten,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i en pressemeddelelse.

Nævningetinget i Holbæk var indbyrdes uenige om strafudmålingen til den 17-årige pige, men et flertal af nævninge og dommere ønskede pigen idømt en almindelige fængselsstraf på seks år.

- Det er helt usædvanligt at tale om forvaring af en 17-årig, men jeg tror ingen er i tvivl om, at der også er tale om en helt usædvanlig og alvorlig sag,« siger statsadvokat Lise-Lotte Nilas i pressemeddelelsen udsendt onsdag sidst på formiddagen.

Ankesagen bliver nu sendt til Østre Landsret, men ifølge Statsadvokaten i København er det endnu ikke afgjort, hvornår retten kan behandle ankesagen.

