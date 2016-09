Den 16-årige pige har fået forlænget sin fængsling frem til den 12. oktober. Foto: Mik Foto: Mik

Send til din ven. X Artiklen: Kundby-sagen: Efterforskning slut om to måneder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Kundby-sagen: Efterforskning slut om to måneder

Holbæk - 19. september 2016 kl. 11:14 Af Morten D. Christensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Retten i Holbæk har mandag formiddag afgjort, at den 16-årige pige fra Kundby, der sidder fængslet sigtet for planer om at sprænge bomber på Sydskolen i Fårevejle og den jødiske Carolineskolen i København, får forlænget sin varetægtsfængsling frem til den 12. oktober.

Læs også: Terrorsigtet pige i retten på mandag

Det skriver Nordvetsnyt.

Pigen har allerede siddet varetægtsfængslet i otte måneder, og en person under 18 år må ikke sidde varetægtsfængslet i længere tid end det, medmindre der forelægger helt særlige grunde til at opretholde fængslingen. Det har Retten i Holbæk altså nu afgjort, at der gør.

Det accepterede hendes forsvarsadvokat, Mette Grith Stage, på det retsmøde, som hun havde bedt om.

- Mit formål med retsmødet var at få en status på sagen. Det har jeg fået, og det er jeg tilfreds med. Men jeg håber også, at anklageren i forbindelse med næste fristudløb kan sige mere om, hvornår han forventer, at efterforskningen er afsluttet, sagde Mette Grith Stage til Nordvestnyt umiddelbart efter det en time lange retsmøde.

Dørene i sagen er fortsat lukkede, og derfor er der intet sluppet ud om, hvordan efterforskningen skrider frem, eller hvad den retter sig imod.

Men anklager Lasse Biehl oplyser til Nordvestnyt efter mandagens retsmøde, at han forventer, at sagen er færdigefterforsket inden for »et par måneder«. Derefter er det justitsministeren, der træffer afgørelse om, hvorvidt der rejses tiltale. Hvor lang tid den proces tager, vil Lasse Biehl ikke gætte på.

Den 24-årige mand, der også er sigtet i sagen, har allerede fået forlænget sin varetægtsfængsling frem til den 12. oktober.

relaterede artikler

Pige og 24-årig forbliver fængslet i sag om bombeplaner 17. august 2016 kl. 12:39