Kundby-pige upåvirket af konsekvenserne for terrorplaner

Hun synes det er smukt, at man kæmper for sin religion i krig, og hun er ikke i stand til at differentiere sin opfattelse af islam, lyder vurderingen.

Hun beskrives som skrøbelig og med identitetsproblemer og har vanskeligt ved at udtrykke følelsesmæssig tilknytning til andre. Hænger sin selvforståelse op på islam og det at være en god muslim. Det ses som en søgen efter identitet og tilhørsforhold, hedder det i erklæringen.

Konklusion på den psykologiske undersøgelse er at hun er alderssvarende, og en til tider overtilpasset adfærd. Emotionel flad, normalt begavet, men sprogligt udfordret. Kan have svært ved at gennemskue sine handlinger og forudse konsekvenserne af sine handlinger.

Ifølge erklæringen er hun ikke psykotisk, deprimeret eller viser tegn på autisme. Men er upåvirket af de konsekvenser hendes planer kunne medføre for andre. Kun for hende selv personligt.

Det fremgår også, at struktur og kontakt er udviklende for hende, og hun tilpasser sig de omgivelser, hun er i.

Det er senioranklager Kristian Kirk, der læser højt fra mentalerklæringen og her fremgår det, at Kundby-pigen har sagt at det var o.k. at sprænge børn i luften på skolen, fordi de var vantro.

Efter at den 17-årige pige fra Kundby her til formiddag er blevet kendt skyldig i forsøg på terror, skal hendes mentalerklæring nu fremlægges.

nbefales en psykiatrisk behandlingsdom

Konklusion er at hun ikke var sindssyg på tidspunktet for sine handlinger, ej heller påvirket af alkohol eller rusmidler. Hun har dog tegn på personlighedsforstyrrelse. Ustabile hjemlige forhold og mistrivsel har gjort hende usikker.

Her anbefales en psykiatrisk behandlingsdom.

I Retslægerådets udtalelse om pigen, fremgår det at pigens umodenhed har behov for psykiatrisk behandling, og anbefaler at afsoningen indledes med et ophold ved Herstedvester. Det er her forvaringsdømte er fængslet.

En psykologisk undersøgelse den 2. februar i år peger på at hun har svært ved at anderkende egne handlinger og at hun fortsat hænger sin personlighed op på sin religion og bruger islam som guideline for sine handlinger

Hun er optaget af at blive forstået og det synes at styre nogle af de valg hun foretager sig, lyder det i undersøgelsen.

Hvis man angriber islam, angriber man hende, står der.

I mentalerklæringen fremgår det, at noget kunne tyde på at pigen er personfarlig, fordi hun forsvarer islam med vold mod pædagogen. I erklæringen peges der også på pigens selvforståelse som farlig og kriminel, som hu har fundet ved at være kendt som Kundby-pigen.

Konklusionen på erklæringen fra februar i år er at pigen ville kunne begå ny kriminalitet og er egnet til en tidsubestemt forvaringsstraf.

Retslægerådet vurderer, at der er nærliggende fare for andres liv, og at forvaring er påkrævet for at forebygge denne fare.