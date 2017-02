Kulturelt madmøde

- Det er en tradition, som vi har haft i 20-25 år. Det begyndte egentlig som et forsøg på at få forældre med en anden kulturel baggrund til at deltage i møder og lignende, og det var så stor en succes, at vi er fortsat i alle årene. Og det er utroligt at se, hvor stort arbejde forældrene lægger i det, fortæller pædagog Kirsten Pedersen.