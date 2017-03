Kontrolleret kaos på stor flyttedag

Flaget var oppe på Tysingehave Pleje- og Dagcenter onsdag, hvor 65 beboere flyttede ind i deres nye boliger. De ankom lidt over middag efter en udflugt til Langelinie for at se på havfruen og drikke kaffe. De ankom til et mildt flytterod, der kort forinden havde været et - ganske vist kontrolleret - kaos.