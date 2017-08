Konkylien fjernes snart fra bystranden

Igennem mere end et år har kunstværket »Shells at the sea«, der er lavet af bambusstænger, stået på Holbæk Bystrand, men værket bliver formentlig fjernet i løbet af sensommeren.

Forlænget med et år

Men Holbækfonden blev så begejstret for værket, at man herfra via en donation besluttede at betale for et års vedligeholdelse.